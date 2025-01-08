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Это новая группа украинских военнопленных, взятая бойцами 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" в Курском приграничье.

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