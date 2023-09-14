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Вырожденцы

Вырожденцы

Борис Волгин Кто эти люди, которые, как они полагают, вершат судьбами мира? Хотя на самом деле предпочитают делать вид, что вершат политику.

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Комментарии
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АР
Александр Р
Хочется спросить, насколько мал у нас запас &quot;Сарматов&quot; и &quot;Кинжалов&quot;? Если это гостайна, то можно не отвечать 😀
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3 час.
Игорь Кузнецов
Как я понимаю - любой боеприпас имеет стоимость, не считая сопутствующих расходов по хранению и транспортировки и средств его запуска. Поэтому тщательно выбирается цель, для этого работает разведка. Например, дроны-камикадзы стоят во много раз меньше целей, которые они поражают. А количество - это военная тайна, мало ли что, Украина это &quot;полигон&quot;, может быть придётся воевать &quot;по крупному&quot;.
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2 час.
Игорь Кузнецов
Именно так.
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2 час.

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