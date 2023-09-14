Вырожденцы

Хочется спросить, насколько мал у нас запас "Сарматов" и "Кинжалов"? Если это гостайна, то можно не отвечать 😀

Игорь Кузнецов

Как я понимаю - любой боеприпас имеет стоимость, не считая сопутствующих расходов по хранению и транспортировки и средств его запуска. Поэтому тщательно выбирается цель, для этого работает разведка. Например, дроны-камикадзы стоят во много раз меньше целей, которые они поражают. А количество - это военная тайна, мало ли что, Украина это "полигон", может быть придётся воевать "по крупному".