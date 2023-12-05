Президент России считает, что жители Латвии могут ответить властям на свинское отношение

Глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Латвии. Он считает, что если там продолжат плохо обращаться к желающему жить там населению, то скоро эти власти столкнутся с реакцией, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт Кремля.