Президент России считает, что жители Латвии могут ответить властям на свинское отношение

Глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Латвии. Он считает, что если там продолжат плохо обращаться к желающему жить там населению, то скоро эти власти столкнутся с реакцией, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт Кремля.
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