Телеканал RTVI

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Колокольцева надо уволить, это - беспредел.СМИ: в московских...
  • Л
    А про репрессии- это к Америке вопрос. Заработал ну и получил. Отвечать надо не только перед Пендосами«Чувство вопиющег...
  • Валерий Ворожищев
    Сравните, а это Лихачёва!«Это их история, ...

В Финляндии из-за санкций арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры

В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Как пишет газета Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов, такое решение принято в связи с санкциями Евросоюза.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх