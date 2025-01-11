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Сколько в среднем живут ежи и как определить их возраст

Сколько в среднем живут ежи и как определить их возраст

Сколько живут домашние ежи Как определить возраст Сколько лет живут ежи разных видов Что важно знать, приобретая ежа Сколько живут домашние ежи Фото: ArtEvent ET/Shutterstock/FOTODOM В природе ежи живут значительно меньше, чем в домашних условиях  В среднем ежи в природе живут пять–семь лет.

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