Сколько в среднем живут ежи и как определить их возраст

Сколько живут домашние ежи Как определить возраст Сколько лет живут ежи разных видов Что важно знать, приобретая ежа Сколько живут домашние ежи Фото: ArtEvent ET/Shutterstock/FOTODOM В природе ежи живут значительно меньше, чем в домашних условиях В среднем ежи в природе живут пять–семь лет.