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Снежно и морозно: кружащая над Финским заливом «Биргит» продолжит властвовать в Петербурге

В Северной столице станет на несколько градусов теплее. Погоду в Петербурге 13 декабря будет определять периферия циклона «Биргит», центр которого кружит над Финским заливом.

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