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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серене посвятили куклу Барби – она вдохновлена образом американки с Australian Open-2005

Mattel выпустит куклу Барби, посвященную 23-кратной чемпионке «Больших шлемов» Серене Уильямс . Кукла вдохновлена образом американки с  Australian Open в 2005 году, где та выиграла седьмой «Шлем».

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