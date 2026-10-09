Серене посвятили куклу Барби – она вдохновлена образом американки с Australian Open-2005

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Mattel выпустит куклу Барби, посвященную 23-кратной чемпионке «Больших шлемов» Серене Уильямс . Кукла вдохновлена образом американки с Australian Open в 2005 году, где та выиграла седьмой «Шлем».