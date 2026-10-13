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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сейчас аксель куда-то пропал вместе с грудью. Не знаю куда». Трусова о восстановлении прыжков

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова  рассказала, как восстанавливала прыжки после возвращения в спорт.

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