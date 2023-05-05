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Отодвинуть украинских боевиков от Донецка мешают маленькие города и посёлки

Отодвинуть украинских боевиков от Донецка мешают маленькие города и посёлки

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин рассказал, что под Донецком находятся мелкие города и поселки, такие, как Первомайский, Невельское, Красногоровка, которые являются сложными укрепрайонами Вооружённых сил Украины.

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