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Царьград

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НАТО усилит ядерный арсенал в Европе, Россия готовится ответить

НАТО усилит ядерный арсенал в Европе, Россия готовится ответить

НАТО модернизирует ядерные арсеналы в Европе, перемещая бомбы на авиабазу Лейкенхит. Россия, обеспокоенная усугублением угрозы у границ, готовится наращивать свой военный потенциал в ответ, предупреждает постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

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