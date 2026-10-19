Раньше на жизнь было принято жаловаться бармену. Потом в моду вошла проработка с психологом. Да и всегда были случайные попутчики в поезде, которым можно излить душу.
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- Кот из Итиля
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Неприкрытый мат.... Что дальше?
Дети богатых родителей, у кого-то папка Рокфеллер у кого-то Лагерфельд.