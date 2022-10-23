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Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видеорегистратор

Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видеорегистратор

В соцсетях появилось новое видео с падением самолета Су-34 в Ейске.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видеорегистратор На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как военный самолет падает у многоэтажного жилого дома в Ейске.

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