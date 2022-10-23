В соцсетях появилось новое видео с падением самолета Су-34 в Ейске.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видеорегистратор На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как военный самолет падает у многоэтажного жилого дома в Ейске.