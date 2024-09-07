В Армении наконец завершили расследование 44-дневной войны в Карабахе

Заключение комиссии по войне 2020 года готовоГлава комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны Андраник Кочарян заявил в интервью Общественному телеканалу, что заключение о событиях 2020 года готово.
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