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Блогерше Александре Митрошиной предстоит выплатить налоговой более ₽145 млн

Блогерше Александре Митрошиной предстоит выплатить налоговой более ₽145 млн

Блогерша-миллионница Александра Митрошина опять столкнулась с финансовыми сложностями. “Матерь бложье” столкнулась с огромным налоговым счётом в размере 145 миллионов рублей.

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