«Торонто» перевел вратаря Артура Ахтямова и нападающего Винни Леттьери в основной состав из АХЛ . В этом сезоне Ахтямов провел 3 матча за « Торонто Марлис » в регулярном чемпионате АХЛ, одержал 2 победы, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 88,2% бросков.