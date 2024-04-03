Введение курортного сбора в Санкт-Петербурге породило обсуждение и осуждение

В Сети активно обсуждают введение курортного сбора. Это требование вступило в силу 1 апреля. Но второе дыхание теме дали заголовки о том, что платить по 100 рублей за сутки в Северной столице нужно и жителям Ленобласти.
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