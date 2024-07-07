Бостонские брамины

Ах, старый Бостон,Мыс Код, изогнутый рогом,Где Ловеллы дружат с Каботами,А Каботы дружат с Богом. В истории Соединенных Штатов Америки город Бостон занимает особе место, именно здесь с «Бостонского чаепития» 16 декабря 1773 года началась война за независимость США.