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США перебрасывают тяжелую технику из Германии в Польшу

США перебрасывают тяжелую технику из Германии в Польшу

Армия США начинает перебрасывать военную технику на склад в Повидзе, который находится в Польше. Этот объект является частью системы складов для американских сухопутных войск в Европе, известной как APS-2 (Army Prepositioned Stock 2).

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