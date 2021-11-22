Саян Хамитжанов: «Отберите у наших клубов госфинансирование, и наш чемпионат превратится в первенство коллективов физкультуры»

Экс-президент «Астаны» Саян Хамитжанов высказался о критике казахстанского футбола. – А знаете, почему критикуют именно футбол? «Словить хайп», как сейчас модно говорить, на футбольной теме легче всего по двум причинам.

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