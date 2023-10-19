Папа римский назвал верующим сторону конфликта в секторе Газа

Владимир Путин, президент России — Ну если проиграна война Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть Джо Байден заберет назад тактические ракеты и другое вооружение, садится за блины, приезжает на чаепитие.
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