Медвежий угол
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Медвежий угол

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«А может вместо взноса — в нос?!»: WADA требует деньги за неучастие России в турнирах

«А может вместо взноса — в нос?!»: WADA требует деньги за неучастие России в турнирах

Душитель российского спорта высших достижений Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило, что РФ должна выплатить обязательный взнос конторе за 2024 год в размере $ 1 335 860 и $ 1,267 млн — за 2023-й.

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Комментарии
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xe es
не платить и требовать роспуска  прогнившей конторы
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13 час.
Хамит Сабиров
Кое что им на воротник, не взносы.
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6 час.
фарид сабиров
У нас у РУССКИХ есть конФИГурация из трех пальцев , вот этот символ им в рожу фигЗиономии. Хотя пусть платят великоБлядьританцы или херанцузы им денег девать не куда кроме как оплатить долги бандеровцев.
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3 час.

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