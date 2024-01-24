«А может вместо взноса — в нос?!»: WADA требует деньги за неучастие России в турнирах

Душитель российского спорта высших достижений Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило, что РФ должна выплатить обязательный взнос конторе за 2024 год в размере $ 1 335 860 и $ 1,267 млн — за 2023-й.
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