Сегодня вступил в силу Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»

26 октября 2023 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-Ф3 «О гражданстве Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 138-ФЗ), который заменил одноименный закон, действовавший более 20 лет – Федеральный закон от 31 мая 2002 г.