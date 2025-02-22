Европе предрекли трудный выбор из-за США

На фоне возможного сокращения военного присутствия США в Европе Евросоюз (ЕС) столкнулся с трудным выбором: увеличивать финансирование обороны в ущерб соцрасходам, или признать политическую несостоятельность.
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