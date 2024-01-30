В России предложили ввести сертификацию самозанятых в сфере красоты

В РФ предложили ввести сертификацию для самозанятых, работающих в сфере красоты и здоровья. Она необходима для подтверждения, что специалист обладает достаточной квалификацией и соблюдает все требования безопасности.
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