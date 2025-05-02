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Новый виток войны: Зеленский расстреливает шансы на мир

Новый виток войны: Зеленский расстреливает шансы на мир

Дата 9 мая 2025 года давно воспринималось многими как естественный и натуральный рубеж украинского военного конфликта.

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Комментарии
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Eduard
Убейте его,он препятствие миру,агент-жид !
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20 час.
vagas Karlito
Какой  мир с такой  мазепией? Пока не решены  основные вопросы СВО мира нет! Только  сейчас стало понятно заявленное  нашим президентом решение вопроса! И стало ясно понятно ,что стоять нужно на этом до конца!
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19 час.
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