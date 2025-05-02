Дата 9 мая 2025 года давно воспринималось многими как естественный и натуральный рубеж украинского военного конфликта.
Новый виток войны: Зеленский расстреливает шансы на мир
Комментарии
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Eduard
Убейте его,он препятствие миру,агент-жид !
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20 час.
vagas Karlito
Какой мир с такой мазепией? Пока не решены основные вопросы СВО мира нет! Только сейчас стало понятно заявленное нашим президентом решение вопроса! И стало ясно понятно ,что стоять нужно на этом до конца!
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19 час.
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