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"Единая Россия" проведет флешмобы ко Дню народного единства

"Единая Россия" проведет флешмобы ко Дню народного единства

Активисты партии "Единая Россия" проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба партии.

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