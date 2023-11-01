"Единая Россия" проведет флешмобы ко Дню народного единства

Активисты партии "Единая Россия" проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба партии.
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