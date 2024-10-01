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Петербургский дневник

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В Петербурге стартовал осенний месячник по благоустройству

В Петербурге стартовал осенний месячник по благоустройству

В нем участвуют различные ведомства, коммунальные службы, дорожные и садово-парковые предприятия, а также районные администрации и жители города Сегодня, 1 октября, в Петербурге стартовал традиционный осенний месячник по благоустройству.

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