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Сбежал из Америки в Россию при первой возможности — до этого психовал и дрался с канадцем! История Сушинского

Сбежал из Америки в Россию при первой возможности — до этого психовал и дрался с канадцем! История Сушинского

Он играл в «Уайлд» за 20 лет до приезда Капризова.Кирилл Капризов основательно вписал себя в историю «Миннесоты» и побил не один десяток клубных рекордов.

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