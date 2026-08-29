Он играл в «Уайлд» за 20 лет до приезда Капризова.Кирилл Капризов основательно вписал себя в историю «Миннесоты» и побил не один десяток клубных рекордов.
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