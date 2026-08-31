КСИР: над Ормузским проливом сбит американский дрон MQ-9 Reaper

Над Ормузским проливом сбит американский беспилотник. Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщает телеканал Press TV.
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