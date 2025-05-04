Участие ряда мировых лидеров в праздновании 9 Мая в Москве остается под вопросом

Несколько мировых лидеров подтвердили участие в праздновании Дня Победы в российской столице, другие отказались на фоне обострения международной обстановки и проблем внутри страныВ Кремле сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая с официальным визитом по приглашению Владимира Путина.