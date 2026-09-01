Причины старения: почему наш организм увядает по генетической программе

Причины старения кроются не в случайном износе тканей, а во встроенной генетической программе. Начиная с 30 лет, организм методично запускает этапы клеточной гибели и агрессивного роста воспалительных клеток, последовательно разрушая собственные системы.
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