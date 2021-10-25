Социальные черные дыры – подвид русского социального лифта

Картина дня. ФинансыПолитикаСоциальные черные дыры – подвид русского социального лифтаНамедни, во время одного из обсуждений мне было предложено поговорить о сталинской кадровой политике.Вернуться к статье162НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПравославный Коммунист Православный Коммунистhttps://www.youtube.com/watch?v=HfwNzUS2wd8&t=336sBoris MaxАвтор, предлагаешь клановость и семейственность? или я не понял.. Автор клубок накрутил, сам запутался... Как только власть перестанет передвигать по горизонтали провинившихся и проворовавшихся всё будет нормально!ФинамИнфо"Как только власть перестанет передвигать по горизонтали провинившихся и проворовавшихся всё будет нормально!" - вот именно. Собственно, закон номенклатуры и мешает существованию нормальной конкурентной кадровой политики. А клановость и семейственность... Это не я предлагаю, это наше проклятое наследство, от которого надо отказываться. И чем быстрей, тем лучше.Boris MaxНу откажись от себя... У Сталина таких продвижений по горизонту не было в от по 25% и росло ВВП и сразу после войны цены понижали каждые полгода. А сегодня объявили зерновые подорожают на 20% из за упаковки и сырья... ах ха ха.. сырьё на гречку и пшено с Луны везут.. а упаковка как дорожает.. ГДЕ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ФАС?ФинамИнфоТак, еще один товарищ, который говорит со своими собственными тараканами в голове. Задолбали, сначала припишут мне то, что я не говорил. Потом чуть ли не с пеной в устах начинают мне доказывать, что это не так. Это ничего, что на нашем сайте мы про Сталина чуть ли не ежедневно пишем? И про сравнение советских и нынешних цен и зарплат тоже?Boris MaxЧто я приписал к твоим тараканам? И доказывать тому кто сотрудник СМИ2, себя не уважать..)))ФинамИнфо1. Я не призывал к клановости и семейственности. 2. я не являюсь противником Сталина и Советского строя. 3. Я - не сотрудник СМИ2. Ибо то СМИ2 до 2012 года и нынешнее - это две разные организации, в которых сменилось все. Осталось только название. Это все равно, что пенять человеку за то, что он работал в Комсомольской правде в советские времена, мотивируя это тем, что сегодня КП превратилась в помойку.Boris Maxсотрудничает с новостной социальной сетью СМИ2. Ну а что ещё от этого автора ожидать... тьфу бля!ФинамИнфоВообще-то это относится к тому времени, когда СМИ2 была нормальной социальной сетью, а не той свалкой, в которую ее сегодня превратили. Собственно Миртесен и СМИ2 - близнецы братья сегодня. А раньше СМИ2 - было очень интересным сообществом, которое прекратило свое существование в 2012-м году. Так что не вижу ничего зазорного в том своем сотрудничестве. Мы тогда даже конкурсы народной журналистики проводили, брали интервью у интересных людей. Спорили друг с другом... Но вот банальный пример, когда один из нас - просто один из пользователей, живший на Украине, вдруг оказался без инвалидной коляски. Мы за пару дней смогли набрать денег на новую и делегировать опять же одного из нас, чтобы он купил и доставил коляску. И он это сделал. А сравнивать нынешние СМИ2 и те, все равно что сравнить нынешнюю "Молодую Гвардию" с краснодонской.Boris MaxА М\Т такая же помойка... может чуть лучше.. иногда тут проскакивает что то полезное. Вон Дзен придумали говном, оно и есть говно!Владимир МеженковСоциальные дыры, которыми поражено все наше общество, можно сравнить с пчелиными сотами, которые латаются отнюдь не социальными лифтами и уж тем более не медом. Послесталинский период в нашей истории ознаменовался приходом во власть вождей, которые занялись созданием коммунизма лично дя себя. Но в природе лично для себя никакого коммунизма не существует. И тогда власть нашла проверенный историей выход: благоденствие для них лично, как и для народа в целом, наступит только с возвратом к капитализму. Возврат к капитализму начался с лозунга, который провозгласил Хрущев: "Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения". Реализация этого лозунга обернулась наступлением в стране голода, когда даже хлеб пришлось закупать в той же Америке и Канаде. Значит, требовалось установление в стране какого-то особого капитализма, до которого не додумался даже Запад со всеми своими технологиями, создающими изобилие товаров и услуг. И такой особый капитализм был создан! В чем его отличие от капитализма западного? Разберемся. (Приступим к разбору)ВМВладимир Меженков МеженковРоссия особая капиталистическая страна. Здесь производство десятое дело, в основе установленного в России порядка лежит культ денег. Этот культ настолько подчинил себе все остальные стороны жизни, что, по сути, добился положения, при котором реальная власть в стране оказалось в руках бухгалтеров. Какой стороны новой жизни в России ни признание главенство культа денег втравливается фактически всё население страны. Наиболее яркими представителями культа денег стали медики. На ТВ не обходится ни одна новостная передача, чтобы в ней не звучал призыв к населению коллективно собрать по 100-300-500 рублей с каждого на спасение жизни безнадежно больного ребенка, родителям которого не по силам скопить 150 миллионов рублей на покупку лекарства, которое единственно способно спасти жизнь больному ребенку. Бессмысленно искать ответа на вопрос, почему столь необходимое для спасения больного ребенка стоит таких космических денег. Ответ на этот вопрос могут дать только отечественные фармацевты. (см. продолжение 1)Владимир Меженков(продолжение 1) Совсем недавно на всю страну прозвучало циничное заявление заместителя главного фармацевта России Кристины Сомовой: «Пенсионеры – отработанный материал, пусть мрут, не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков». Что, собственно, послужило основанием для такого цинично-хамского заявления, на которое не решались даже фашистские врачи-душегубы в концлагерях в годы Второй мировой войны? Разработка команды отечественного НИИ Клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова уникального препарата, способного полностью оздоровить сердечно-сосудистую систему человека и вернуть ее в первоначальное состояние даже в случаях тяжелых болезней сердца и сосудов. Известно, что отказ сердца, инсульты и инфаркты являются причиной двух третей смертей не только у нас в стране, но и в мире. Больные ждали как божественного откровения препарата, позволяющего излечить все три патологии и предотвратить раннюю смерть больных. (см. продолжение 2)Анатолий ФедоровГадкая статья, античеловеческая. В начале ставиться вопрос о Сталине. Ведь сталин гангстер, вор грабитель, захвативший в свою собственность всю страну и превративший народ в рабов.МБмихаил батовНа себя посмотри, вонючка, ты вообще просто социальный ПА-РА-ЗИТ, скоро сдохнешь, но не от ковида, а от собственной гнилости - через полгода, максимум...Мельников АлександрСталин так плох для Толи? И Толя его судить может? Господи отправь всех подобных Толе во времена рождения и жизни Сталина! Пусть проживут там жизнь. И посмотрим останется ли что-нибудь в памяти людей от этих идиотов.Комментировать
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