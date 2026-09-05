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23 человека, которые выглядят в точности как персонажи из мультфильмов

23 человека, которые выглядят в точности как персонажи из мультфильмов

Если вам когда-нибудь было интересно, откуда художники-мультипликаторы черпают вдохновение для создания наизабавнейших персонажей, которых любят и дети, и взрослые по всему миру, то ваши мучения закончились.

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