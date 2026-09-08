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Царьград

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Лёд Арктики треснул для НАТО, а не для России

Лёд Арктики треснул для НАТО, а не для России

Седьмого сентября 2026 года в Южной Гренландии и районе Кангерлуссуака начались учения НАТО "Арктический щит" – с участием около 400 военных из 11 стран альянса.

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