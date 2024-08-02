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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин – игрокам «Металлурга»: «Тяжелый сезон будет. На нас будут настраиваться как на чемпиона. С первого дня выходим и пашем, шутки закончились»

«Тяжелый сезон будет. Все будет по спортивному принципу – играть будут сильнейшие. Я вам уже говорил – в хоккей играют не фамилии, в хоккей играют люди.

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