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‍🇷🇺🇺🇦💡Массированный удар ВС РФ по украинской энергетике 8 мая 2024 года - что

‍🇷🇺🇺🇦💡Массированный удар ВС РФ по украинской энергетике 8 мая 2024 года - что известно по состоянию на 11.

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