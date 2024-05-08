🇷🇺🇺🇦💡Массированный удар ВС РФ по украинской энергетике 8 мая 2024 года - что известно по состоянию на 11.
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🇷🇺🇺🇦💡Массированный удар ВС РФ по украинской энергетике 8 мая 2024 года - что известно по состоянию на 11.