Минобороны России сообщило о поражении логистических центров ВСУ

Минобороны России сообщило об успешной атаке БПЛА «Герань-4 сикер» на два логистических центра ВСУ в Одесской области и один в населенном пункте Коммунар Харьковской области.
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