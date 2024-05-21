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Царьград

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Запрет на никабы в России. На призывы "не обострять" жёстко ответила эксперт: "Простите, мы в своей стране"

Запрет на никабы в России. На призывы "не обострять" жёстко ответила эксперт: "Простите, мы в своей стране"

Никаб – религиозная женская одежда, скрывающая полностью лицо, оставляющая открытыми только глаза, и в России потребовали от мигрантов "снять" их, если нечего скрывать.

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Комментарии
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Бауржан Сатпаев
Давно нужно было применить такой запрет. А то идет это чучело по улице, и не поймешь толи мужик это , толи женщина. А может это шахидка?
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10 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Приезжают в нашу страну и начинают устраивать свои порядки, безобразие! Не согласна с муфтием Московской Соборной Мечети , он лоялен к пришельцам!
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2 час.
LD
Leon Dan
Давно пора запретить!
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50 мин.

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