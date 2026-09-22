В Екатеринбурге падают доходы от налогов малого и среднего бизнеса

Екатеринбургская дума утвердила исполнение городского бюджета за первое полугодие 2026 года. Доходы и расходы казны идут в соответствии с утвержденными прогнозами финансистов мэрии, однако депутатов обеспокоило снижение некоторых налоговых поступлений.