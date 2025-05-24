Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Владимир Елкин
    Побольше в России бы таких Аксёновых и Бастрыкиных! Особенно во власти!«В команде Бастры...
  • Людмила Феденюк
    Отец участник ВОВ,я помню когда собирались офицеры,то первый тост был гза Сталина и пили стоя.Политработник и книг,тр...80 лет одному тосту
  • Наталья Середа
    Сильный тост!Спасибо!После Великого Сталина чиновники обесценили народ.80 лет одному тосту

Трамп выходит из подчинения Лондон-Сити и Глобальной империи финансистов? Джона Кеннеди за это убили

Трамп выходит из подчинения Лондон-Сити и Глобальной империи финансистов? Джона Кеннеди за это убили

РИА Новости: США, [24.05.2025 2:21]Трамп и Рубио проводят масштабную реформу Совета по национальной безопасности, видя в его структуре "глубинное государство" и несоответствие взглядам администрации, сообщили американские чиновники изданию Axios.

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