Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский флот столкнулся с украинским судном в Черном море

Российский флот столкнулся с украинским судном в Черном море

Черноморский флот России уничтожил в Черном море безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотным судном сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

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