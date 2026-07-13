Российский флот столкнулся с украинским судном в Черном море

Черноморский флот России уничтожил в Черном море безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотным судном сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).