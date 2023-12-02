Снукер. Чемпионат Великобритании. Финал. Дин Цзюньхуэй сыграет с О’Салливаном

Чемпионат Великобритании по снукеру Йорк, Англия Финал Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.
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