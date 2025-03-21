Мужчина зарабатывает 42 тысячи долларов, поднимая на гору уставших женщин на плечах

26-летний Сяо Чен, работающий на горе Тайшань в провинции Шаньдун, сопровождает туристов во время их восхождения на вершину – но многие из его клиенток часто просят, чтобы он поднял их на последних 1000 ступенях.
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