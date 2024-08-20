S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Таджикистана

Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана с «B-» до «B» с прогнозом «стабильный» повысило рейтинговое агентство S&P Global Ratings, сообщает 20 августа пресс-служба Национального банка республики.
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