Запуск главной переправы ЯНАО отложили из-за непогоды

Запуск паромного сообщения на переправе Салехард — Лабытнанги сегодня невозможен. Условия, которые созданы на прибрежной линии столицы ЯНАО, небезопасны для причаливания, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии