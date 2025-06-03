ВСУ пять раз пытались прорваться в Курскую область в день переговоров в Стамбуле

2 июня, когда в Турции шли переговоры между Украиной и Россией, ВСУ совершили пять безуспешных попыток прорыва в Курскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Мерц — верный последыш воевавших в Вермахте»: Медведев допустил ответные удары по Германии, если немецкие ракеты ударят по России
- Марочко: Мир на Донбасс принесут не переговоры, а победа России в специальной военной операции
- Зеленский на саммите НАТО: наша операция вчера доказала, что Россия должна почувствовать, что значит нести потери
Свежие комментарии