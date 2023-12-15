В Японии прекратили продавать Toyota Land Cruiser 300 и Alphard

Toyota не в состоянии удовлетворить спрос на домашнем рынке на гибридный хетчбэк Aqua (он же Prius C), внедорожники Land Cruiser и минивэн Alphard: не хватает мощностей для производства такого количества авто, которое бы покрыло все оформленные ранее заказы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии