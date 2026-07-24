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FiNE NEWS

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Системы ПВО отразили серию атак беспилотников у Москвы, сбив 11 аппаратов

В утренние часы над столичным регионом сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

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