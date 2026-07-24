Системы ПВО отразили серию атак беспилотников у Москвы, сбив 11 аппаратов

В утренние часы над столичным регионом сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии