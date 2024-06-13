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Глава МО Блэр: Канада отправила Киеву первые четыре БТР из обещанных пятидесяти

Глава МО Блэр: Канада отправила Киеву первые четыре БТР из обещанных пятидесяти

Канада отправила Украине первые четыре бронетранспортера из обещанных пятидесяти. Соответствующее заявление сделал руководитель министерства обороны североамериканского государства Билл Блэр, информирует RT.

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