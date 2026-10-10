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Регионы России

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Турция вводит обязательную проверку личности при продаже сигарет

Турция вводит обязательную проверку личности при продаже сигарет

Власти Турции планируют ввести обязательную проверку удостоверения личности при продаже сигарет. Об этом 10 октября заявил министр здравоохранения республики Кемаль Мемишоглу в интервью газете Yeni Şafak.

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